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Топливно-энергетический комплекс
Украина в январе 2017г увеличила добычу газа на 2% – оперативные данные
08:44 02.02.2017 |
Добыча природного газа в Украине в январе 2017 года, по оперативным данным, увеличилась на 2% (на 33,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 1 млрд 761,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 261,3 млн куб. м (+0,3% к январю-2016), ПАО "Укрнафта" - 109,3 млн куб. м (-4,1%), другими компаниями - 391,1 млн куб. м (+9,9%).
Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 19 млрд 987,1 млн куб. м.
По данным Минэнергоугля, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) - до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) - до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" - снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м увеличили добычу газа на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 4 млрд 86,9 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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