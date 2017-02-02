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"Нафтогаз" хочет засекретить цену импортного газа
15:28 01.02.2017 |
"Нафтогаз" поддерживает инициативы по повышению прозрачности нефтегазовой отрасли, но обращает внимание на то, что избирательность требований указанного закона ставит государственную компанию в невыгодное положение по сравнению с частными предприятиями. Ряд европейских контрагентов "Нафтогаза" сообщили о риске отказа от работы с украинскими компаниями в государственной собственности и о вероятном ухудшении ценовых предложений для "Нафтогаза", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что "Нафтогаз" обратился к депутатам Верховной Рады Украины с предложением пересмотреть требования к раскрытию конфиденциальной коммерческой информации таким образом, чтобы сделать их одинаковыми для компаний любой формы собственности в соответствии с требованиями статьи 13 Конституции Украины, а также привести эти требования в соответствие с конкурентным законодательством ЕС.
"Согласно требованиям закона, "Нафтогаз" как субъект хозяйствования государственной собственности должен обнародовать определенный перечень сведений по установленным законодательством формам. При этом сегодня формы для обнародования информации официально не утверждены Минфином, а портал находится в тестовом режиме. Структура данных, предусмотренная на портале, не соответствует в полной мере сведениям, обнародования которых требует закон. В частности, при внесении информации о дополнительных соглашениях и коммерческих актах отсутствует возможность введения иностранной валюты. Кроме того, опубликованную на портале информацию некорректно будет соотносить с информацией о валютных закупках в электронной системе закупок ProZorro из-за различия между обменными курсами валют на дату заключения договора и дату оплаты", - отмечается в сообщении
Как подчеркивают в компании, раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужению круга европейских поставщиков "Нафтогаза", большинство из которых предусматривают возможные репутационные или коммерческие потери вследствие публикации существенных условий контрактов. Это, в свою очередь, может привести к более высоким ценам закупки импортированного газа для украинских потребителей.
Европейские поставщики "Нафтогаза" отмечают, что публичное раскрытие коммерческой информации такого уровня является беспрецедентным для европейского рынка и не требуется в странах ЕС от любых компаний, в том числе предприятий, находящихся в государственной собственности. По праву Европейского союза такая информация обычно защищается как конфиденциальная, учитывая конкурентное законодательство.
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