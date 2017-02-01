В январе Украина, по оперативным данным оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", увеличила импорт природного газа в 1,6 раза (на 59,4%), или на 541,95 млн куб. м, до 1 454,5 млн куб. м, по сравнению с объемом импорта в январе 2016 (тогда Украина импортировала 912,5 млн куб. м).

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

По сравнению с декабрем 2016 года, Украина сократила импорт на 12,4%, или на 204,97 млн куб. м.

Весь импорт газа в январе осуществлялся через европейские страны, Украина не импортирует из России газ с 25 ноября 2015 года (432 дня).

85,7% (1 247,1 млн куб. м газа) в январе было импортировано через Словакию по газопроводу "Вояны - Ужгород", 8,2% (118,8 млн куб. м) - через Польшу, 6,1% (88,5 млн куб. м) - через Венгрию.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина сократила импорт газа на 32,7% (на 5 357,2 млн куб. м) до 11 049,2 млн куб. м, по сравнению с 2015 годом (16 406,5 млн куб. м).

В 2016 Украина не осуществляла импорт газа из России (импорт был прекращен еще 25 ноября 2015).

Весь объем газа в 2016 году поступал через западную границу, в частности, через Словакию было импортировано 9 083,1 млн куб. м, через Польшу - 946,3 млн куб. м, через Венгрию - 1 019,8 млн куб. м.