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Топливно-энергетический комплекс
ПХГ "Укртрансгаза" заполнены на 33%
08:36 30.01.2017 |
По состоянию на 28 января, в подземных хранилищах газа (ПХГ) оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" находится 10 115,92 млн куб. м природного газа, что составляет 32,7% от их номинальной вместительности (30,95 млрд куб. м).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
По сравнению с аналогичной датой 2016 года, в ПХГ находится на 10,13% или на 1 140,75 млн куб. м газа меньше.
С начала отопительного сезона 2016-2017 годов Украина использовала из ПХГ 4 616,1 млн куб. м газа, что на 20,44% (на 1 186,2 млн куб) чем за на аналогичную дату предыдущего отопительного периода (за период с 30 октября 2015, когда нетто-отбор превысил нетто-закачку и по 28 января 2016).
За 21 сутки января Украина использовала из ПХГ порядка 1 871,45 млн куб. м, импортировала 1 314,3 млн куб. м, а собственная добыча составила 1 590,36 млн куб. м.
За этот период транзит газа составил 8 031,5 млн куб. м (из них 371,4 млн куб. м - в направлении Молдовы).
Как сообщали Українські Новини, Украина вошла в 2017 год с запасами газа в ПХГ в объеме 11 949,63 млн куб. м, что на 13,9% (на 1 928,53 млн куб. м) меньше, чем было 1 января 2016 (13 878,16 млн куб. м).
"Нефтегаз Украины" отмечает, что имеющихся в ПХГ запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона.
По расчетам компании, на конец отопительного сезона в ПХГ должно оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
Активный отбор газа из ПХГ в отопительном сезоне 2015-2016 годов "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).
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