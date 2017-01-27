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Чернобыльская АЭС и Holtec International планируют начать ввод в эксплуатацию сухого хранилища в третьем квартале 2018 года
10:35 26.01.2017 |
Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» и подрядная организация – американская компания Holtec International в третьем квартале 2018 года планируют начать ввод в эксплуатацию нового сухого хранилища для отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ-2), в которое из существующего хранилища (СХОЯТ-1) будет выгружено топливо Чернобыльской АЭС.
Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
«Не ранее третьего квартала 2018 года «ЧАЭС» вместе с подрядной организацией (Holtec International – УНИАН) начнут процесс ввода в эксплуатацию СХОЯТ-2», - сообщили в пресс-службе, добавив, что существующее хранилище уже заполнено на 97%, в результате чего планируется в течение 10 лет перевезти топливо ЧАЭС на СХОЯТ-2.
Согласно сообщению, новое сухое хранилище отработанного ядерного топлива будет расположено в зоне отчуждения и должно будет обеспечить хранение отработавшего топлива Чернобыльской АЭС (более 21000 тепловыделяющих сборок) на протяжении 100 лет (2019-2119 годы).
«Планируется весной 2017 года завершить монтаж оборудования СХОЯТ-2, после чего начнутся «холодные» испытания отдельного оборудования и систем без отработанных тепловыделяющих сборок (ТВС)... «Горячие» испытания с ТВС (со временем это решение должна будет утвердить Государственная инспекция по ядерному регулированию) планируется начать в четвертом квартале 2017 года», - сообщили в пресс-службе.
В рамках «горячих» испытаний из СХОЯТ-1 в СХОЯТ-2 будет перевезено 186 отработанных ТВС и только после проведения всех испытаний будет получена лицензия на эксплуатацию объекта.
Согласно сообщению, на сегодняшний день стоимость СХОЯТ-2 составляет 381 млн евро.
Как сообщал УНИАН, в июле 2006 года Украина инициировала разрыв контракта с французской компанией Framatomе (AREVA) по строительству СХОЯТ-2, которое было начато еще в 2000 году.
В 2007 году Ассамблея доноров Счета ядерной безопасности ЕБРР признала проект договора с Holtec International более удачным, чем предложение с компанией Framatome. После этого был одобрен проект договора Украины с американской компанией Holtec International на завершение строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива-2 (СХОЯТ-2) для Чернобыльской АЭС.
В сентябре 2007 года был подписан соответствующий контракт между американской компанией и госпредприятием «ЧАЭС». Тогда стоимость проекта оценивалась в 190 млн евро.
По состоянию на осень 2013 года работы по завершению строительства СХОЯТ-2 оценивались уже в 255 млн евро.
В феврале 2016 года было инициировано проведение конференции доноров при участии ЕБРР для дополнительного финансирования этого проекта, в связи с изменением курсовой разницы между евро и долларом. Планировалось, что работы по строительству СХОЯТ-2 будут завершены до конца 2016 года.
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