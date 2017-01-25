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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 Украина увеличила экспорт электроэнергии на 10,9% до 4 013,6 млн кВт-час
16:43 24.01.2017 |
В 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 10,9%, или на 395 млн кВт-час до 4 013,6 млн кВт-час по сравнению с 2015 годом (3 618,6 млн кВт-час).
Об этом свидетельствуют оперативные статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.
В декабре экспорт электроэнергии по сравнению с декабрем 2015 года увеличился на 58,5%, или на 189,3 млн кВт-час, до 513 млн кВт-час.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила доход от экспорта электрической энергии на 1,3%, или на 2,013 млн долларов до 152,063 млн долларов по сравнению с 2015 годом (150,05 млн долларов).
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