В 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 10,9%, или на 395 млн кВт-час до 4 013,6 млн кВт-час по сравнению с 2015 годом (3 618,6 млн кВт-час).

Об этом свидетельствуют оперативные статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.

В декабре экспорт электроэнергии по сравнению с декабрем 2015 года увеличился на 58,5%, или на 189,3 млн кВт-час, до 513 млн кВт-час.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила доход от экспорта электрической энергии на 1,3%, или на 2,013 млн долларов до 152,063 млн долларов по сравнению с 2015 годом (150,05 млн долларов).