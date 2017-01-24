Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона и по 21 января 2017 г. снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 28,2% (на 4 млрд 150,39 млн куб. м) - до 10 млрд 581,64 млн куб. м.

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 21 января отбор составил 66,17 млн куб. м, а за 1-21 января - 1 млрд 404,73 млн куб. м (в среднем - 66,89 млн куб. м/сутки).

В декабре 2016 г. из ПХГ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Отбор газа из хранилищ год назад - 21 января 2016 г. - составил 96,65 млн куб. м при запасах 11 млрд 861,21 млн куб. м, а два года назад - 21 января 2015 г. - 64,08 млн куб. м при запасах 9 млрд 889,73 млн куб. м.

По состоянию на 21 января 2016 г. газ импортировался в суточном режиме 44,876 млн куб. м (Словакия - 39,432 млн куб. м, Венгрия - 1,312 млн куб. м, Польша - 4,132 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 г. (http://utg.ua/still-alive/).

Добыча газа в Украине 21 января составила 56,896 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 40,696 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,552 млн куб. м, другие компании - 12,648 млн куб. м).

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-21 января он составил 5 млрд 941,4 млн куб. м, что соответствует месячному показателю 8,7-8,8 млрд куб. м.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

В 2016 г. суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам прошлого года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 гг. с 30 октября 2015г. при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016г. с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014г. при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015г. с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

