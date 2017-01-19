В развитие солнечной энергетики в зоне Чернобыльской атомной электростанции готовы инвестировать 39 компаний. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы получили 39 заявок от компаний, которые заинтересованы в аренде земли для строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения. Поступили предложения из Китая, Германии, Ирландии, Дании, Австрии, Болгарии, Белоруссии, а также Украины", - рассказал Семерак.

Он отметил, что для улучшения инвестиционной привлекательности Украины Кабмин ранее снизил стоимость аренды государственного имущества и упростил процедуру аренды земли на территории Чернобыльской зоны.

"В этом случае мы не стремимся получать прибыль от использования земли, мы хотим, чтобы была прибыль от инвестиций", - добавил Семерак, отметив, что территории в зоне отчуждения остаются непригодными для ведения сельского хозяйства.