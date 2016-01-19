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Топливно-энергетический комплекс
"Газпром" выставил "Нафтогазу" за 2016г по take or pay $5,3 млрд, сумма иска может вырасти до $37 млрд
15:45 17.01.2017 |
"Газпром" выставил "Нафтогазу Украины" за 2016 год счет за невыборку законтрактованного по правилу "бери или плати" газа на сумму $5,3 млрд. В случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по иску об исполнении контракта на поставку вырастет до $37 млрд, что составляет больше половины капитализации "Газпрома" ($61 млрд).
Как сообщило управление информации ПАО "Газпром", "сегодня ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во 2-4 кварталах 2016 года по условию "бери-или-плати". Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа. В соответствии с условиями контракта, "Нафтогазу Украины" выставлен счет на сумму $5,319 млрд. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней".
В первом квартале 2016 года для НАК "Нафтогаз Украины" не применялось условие "бери-или-плати" в соответствии с трехсторонним "зимним пакетом".
"Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены и возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска. На данный момент требования "Газпрома" по иску составляют $31,75 млрд. Вынесение решения арбитрами планируется в конце марта 2017 года.
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