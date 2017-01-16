Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает сформировать неснижаемый запас угля на складах тепловых электростанций в объеме 1,9-2 млн тонн, сообщает пресс-служба правительства.

"Я хочу, чтобы каждый человек имел гарантированное качественное электроснабжение в своих домах ... 1,9-2 млн тонн - это тот запас, который должен быть недвижимым и в постоянном наличии", - цитирует его пресс-служба по итогам совещания по вопросам обеспечения страны энергоресурсами.

По данным Минэнергоугля, представленным в ходе совещания, сейчас на складах электростанций находится около 1,9 млн тонн, в течение 1-10 января сработка складов составила 1,7 тыс. тонн.

Глава Минэнергоугля Игорь Насалик в ходе встречи сообщил, что на 12 января профицит мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины составляет 4,2 ГВт. При этом все блоки тепловых электростанций (ТЭС) располагают запасами топлива и могут работать, тогда как осенью-зимой 2016 года 1-2 ГВт ГК ТЭС находились вне резерва из-за отсутствия углей антрацитовой группы.

"Генерация и оборудование готовы к любым аномальным температурам", - подчеркнул министр.

И.Насалик напомнил, что в феврале завершатся плановые ремонты трех атомных энергоблоков и появится значительный профицит атомной энергии, что позволяет ежемесячно экспортировать до 1 млрд кВт-ч электроэнергии. В этой связи министерство готовит документальную базу для возможности увеличения экспорта электроэнергии.

