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Топливно-энергетический комплекс
Французская Engie начала поставки природного газа в Украину
16:44 12.01.2017 |
Французская Engie (ранее - GDF Suez SA) с 1 января начал импортировать природный газ в Украину, поставив за первую декаду в украинскую газотранспортную систему (ГТС) 3,9 млн куб. м, сообщил отдел связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз".
"Согласно представленным номинациям от компании Engie ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн куб. м", - отмечается в релизе оператора украинской ГТС в четверг.
"Укртрансгаз" уточнил, что указанные объемы газа импортируются с территории Польши через ГИС "Германовичи".
Компания также напомнила, что во второй декаде декабря 2016 года компания Engie успешно провела тестовые поставки природного газа.
Как сообщалось, в конце октября 2016 года "Укртрансгаз" и Engie подписали соглашения о сотрудничестве в транспортировке и хранении природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), благодаря чему Engie получила возможность хранить газ в украинских ПХГ.
В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", материнской компании "Укртрансгаза", указывали, что подписание таких рамочных соглашений позволит Engie самостоятельно поставлять газ в Украину с возможностью дальнейших прямых продаж украинским трейдерам и потребителям. С этой целью Engie открыла дочернюю компанию ООО "Энжи Менеджмент Юкрейн".
В свою очередь, в Engie отмечали, что главными видами деятельности их украинской "дочки" будет импорт, транспортировка, хранение и продажа газа в интересах крупных промышленных потребителей. "Потенциальный второй шаг - торговля на рынке электроэнергии", - говорилось в сообщении компании.
В 2015 году Engie поставила в Украину около 3,5 млрд куб. м газа, в первую очередь, в адрес "Нафтогаза".
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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