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Топливно-энергетический комплекс
Украина сократила запасы газа в ПХГ на 22,2% до 11,5 млрд куб. м с начала отопительного сезона
08:19 10.01.2017 |
Украина сократила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2% (на 3 272,5 млн куб. м) до 11 459,6 млн куб. м за почти 3 месяца отопительного сезона (с 12 октября 2016 года, когда нетто-отбор превысил нетто-закачку газа в ПХГ).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
Учитывая номинальную вместимость ПХГ, по состоянию на 8 января они были заполнены на 37%.
По сравнению с аналогичной датой 2016 года, в ПХГ находится на 11,8% (на 1 538,68 млн куб. м) газа меньше (8 января 2016 в ПХГ находилось 12 998,24 млн куб. м).
За первые 8 суток января Украина использовала из ПХГ 490 млн куб. м: с 1 по 3 января суточный отбор составлял порядка 43-50 млн куб. м/сутки (выходные дни).
4-5 января он увеличился до 61-70 млн куб. м/сутки, а в связи с резким понижением температуры 6-8 января суточный отбор газа составлял от 86 до 90 млн куб. м/сутки.
За 8 дней января Украина импортировала 384,873 млн куб. м, а собственная добыча составила 453,387 млн куб. м.
За 8 дней января транзит газа составил 2 144,892 млн куб. м (из них 101 млн куб. м - в направлении Молдовы).
В частности, 1 и 2 января транзит составлял 246-247 млн куб. м/сутки, 3-6 января - 255-280 млн куб. м/сутки, а в связи с резким снижением температуры воздуха 7 и 8 января увеличился до 290-298 млн куб. м/сутки.
Как сообщали Українські Новини, Украина вошла в 2017 год с запасами газа в ПХГ в объеме 11 949,63 млн куб. м, что на 13,9% (на 1 928,53 млн куб. м) меньше, чем было 1 января 2016 (13 878,16 млн куб. м).
"Нефтегаз Украины" отмечает, что имеющихся в ПХГ запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона.
По расчетам компании, на конец отопительного сезона в ПХГ должно оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
Активный отбор газа из ПХГ в отопительном сезоне 2015-2016 годов "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).
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