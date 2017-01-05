В "схеме Онищенко" по ряду газодобывающих компаний, за участие в которой в отношении Александра Онищенко открыто уголовное производство, есть много политиков, которые к ней присоединялись.

Об этом в интервью "5 каналу" вечером 4 января заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Говоря о "схеме", Коболев отметил, что придумал ее не Онищенко, существовала она "с далеких 2005-х", и называть ее его именем "некорректно".

"Здесь (в схеме) есть много политиков, которые к ней всегда приобщались. Схема была построена на одном простом элементе - разнице в цене. Государственная компания могла продавать газ по 30 долларов, а частная - тот же газ, который шел в ту же трубу из той же скважины - по 500", - отметил Коболев.

"Старые скважины госкомпании передавали в так называемую совместную деятельность и частная компания получает право продавать газ по 500 долларов. Проблема была в том, что по бумагам частные компании - и эту практику широко использовали с 2010 до 2014 года на биржах (Сергея) Курченко - когда компания выходила на биржу, и там по какой-то причине продавала газ не по рыночной цене, а по 50 или 100 долларов - и отдавала "Укргаздобыче" небольшую часть прибыли, а разница между 100 и 500 - оставалась в карманах частных бизнесменов", - рассказал он.

"Благодаря действиям и правоохранителей, и менеджмента компании нам удалось разорвать большинство таких случаев совместной деятельности, хотя одно большое СП до сих пор остается, оно имеет отношение к Онищенко, и сейчас мы работаем в судебном направлении, и в направлении работы с правоохранителями, чтобы так же прекратить и его работу", - добавил Коболев.

Как известно, Александр Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В июне были задержаны 11 человек, подозреваемые в причастности к газовой схеме, в результате действия которой государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн