Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает возможность обострения отношений с российским "Газпромом".

Об этом он сказал в эфире 5 канала в среду.

"К сожалению, говоря об отношениях с "Газпромом" - все возможно", - сказал Коболев, отвечая на вопрос, возможно ли зимнее обострение в отношениях с "Газпромом".

"Последняя риторика российского монополиста говорит о том, что такой вариант там точно рассматривается. Миллер и Путин прямо говорят и пугают европейских коллег, что может быть незаконный отбор газа, который они никогда не доказали и не могут доказать потому что его не было", - заявил глава "Нафтогаза".

С одной стороны, "Газпром" отказывается подписывать дополнительное соглашение, которое позволит "Нафтогазу" закупать газ, а с другой стороны, пугает европейских партнеров, что теоретически может быть несанкционированный отбор газа из транзитного потока, потому что в Украине якобы мало газа.

По мнению председателя правления "Нафтогаза", эта риторика противоречит одна другой.

"Любой кризис бьет не только по Украине, но и по России. Он бьет по имиджу газа. Последний кризис 2009 года стоил очень много всем участникам рынка, но, тем не менее, я уверен, что несмотря на тяжелую политическую ситуацию и на существующие военные действия, кто-то с горячей головой в России может не остановиться и создать новый искусственный кризис", - сказал он.

"Надеемся, что его (кризиса - Ред.) не будет, если он будет - мы к нему готовы", - подытожил Коболев.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что отказ Украины от закупок российского газа до конца зимы создает риски для транзита на европейский рынок.

До этого глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять покупку газа у компании "Газпром" до конца отопительного сезона без подписания дополнительного соглашения.

Ранее Коболев сообщил, что договоренности о заключении дополнительного соглашения к контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии достичь не удалось.

Напомним, Украина уже год не импортирует газ со стороны Российской Федерации.