Финансовые новости
- |
- 05.01.17
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Коболев: горячие головы из России могут создать новый искусственный кризис
09:22 05.01.2017 |
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает возможность обострения отношений с российским "Газпромом".
Об этом он сказал в эфире 5 канала в среду.
"К сожалению, говоря об отношениях с "Газпромом" - все возможно", - сказал Коболев, отвечая на вопрос, возможно ли зимнее обострение в отношениях с "Газпромом".
"Последняя риторика российского монополиста говорит о том, что такой вариант там точно рассматривается. Миллер и Путин прямо говорят и пугают европейских коллег, что может быть незаконный отбор газа, который они никогда не доказали и не могут доказать потому что его не было", - заявил глава "Нафтогаза".
С одной стороны, "Газпром" отказывается подписывать дополнительное соглашение, которое позволит "Нафтогазу" закупать газ, а с другой стороны, пугает европейских партнеров, что теоретически может быть несанкционированный отбор газа из транзитного потока, потому что в Украине якобы мало газа.
По мнению председателя правления "Нафтогаза", эта риторика противоречит одна другой.
"Любой кризис бьет не только по Украине, но и по России. Он бьет по имиджу газа. Последний кризис 2009 года стоил очень много всем участникам рынка, но, тем не менее, я уверен, что несмотря на тяжелую политическую ситуацию и на существующие военные действия, кто-то с горячей головой в России может не остановиться и создать новый искусственный кризис", - сказал он.
"Надеемся, что его (кризиса - Ред.) не будет, если он будет - мы к нему готовы", - подытожил Коболев.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что отказ Украины от закупок российского газа до конца зимы создает риски для транзита на европейский рынок.
До этого глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять покупку газа у компании "Газпром" до конца отопительного сезона без подписания дополнительного соглашения.
Ранее Коболев сообщил, что договоренности о заключении дополнительного соглашения к контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии достичь не удалось.
Напомним, Украина уже год не импортирует газ со стороны Российской Федерации.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело против Ефремова направлено в суд, — Луценко
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры ожидают в 2017 году курс не выше 30 грн/$
|Общий госдолг в ноябре сократился на 1,2% до $67,5 млрд
|Дорогой Крым. Во что обходится России борьба с энергетическим апокалипсисом
|Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС допустил на свой рынок 277 украинских агропредприятий
|Суд передал для реализации “Укргаздобыче” газ компании Онищенко
|Рынок новых коммерческих автомобилей в 2016 году вырос на 62 процента
Всего за двенадцать месяцев прошедшего года на рынке новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 8 тыс. 354 продажи. Такой результат демонстрирует, что платежеспособный спрос в этом сегменте автомобильного рынка Украины за год вырос на 62 процента.
|Коболев о "схеме Онищенко": В схеме есть много политиков
|Коболев: горячие головы из России могут создать новый искусственный кризис
|Цены на нефть слабо снижаются после роста в среду, Brent торгуется у $56,3 за баррель
|Минюст приобрел полномочия органа следствия
Соответствующие изменения предусмотрены законом "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января. Согласно ему, Государственная уголовно-исполнительная служба, входящая в состав Минюста, становится органом досудебного расследования и набирает штат следователей.
Это интересно
|Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Компания Infiniti представила концепт кроссовера QX50 следующего поколения за неделю до запланированной на Детройтский автосалон премьеры. На прототипе, среди прочего, будет продемонстрирована система автономного управления ProPILOT, которую получит серийная версия новинки.
|Samsung представила кондиционер, который не даст простудиться
Компания Samsung Electronics анонсировала, как она утверждает, первый в мире безветренный настенный кондиционер. Модель под названием AR9500M делает температуру во всём помещении более комфортной и снижает риск возникновения простуды из-за переохлаждения организма.
|Volvo впервые установила в автомобиль "Скайп"
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype - программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Однако функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.
|Amazon патентует склады-дирижабли
Amazon начала развивать беспилотную доставку еще в 2013 году, но опубликованный сегодня патент раскрывает ее планы по внедрению «воздушных логистических центров». Они будут комплектоваться определенным набором товаров и размещаться в зонах повышенного спроса.
|Смартфон Gionee M2017 стоит от $1000
|Главный инженер Lamborghini подтвердил гибридный кроссовер
Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов