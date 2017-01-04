Украина в 2016 г. сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 11 млрд 78,4 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в декабре-2016 импорт составил 1 млрд 659,4 млн куб. м газа, что в 3,7 раза больше, чем в декабре прошлого года (444 млн куб. м).

В том числе со стороны Словакии в минувшем месяце было импортировано 1 млрд 302,8 млн куб. м, Венгрии - 227 млн куб. м, Польши - 129,7 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" на протяжении 13 месяцев (http://utg.ua/still-alive), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в январе импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале - 1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте - 478,4 млн куб. м, апреле - 245 млн куб. м, в мае - 96,4 млн куб. м, в июне - 19,7 млн куб. м, в июле - 409,6 млн куб. м, в августе - 1 млрд 414,5 млн куб. м, в сентябре - 1 млрд 495,9 млн куб. м, в октябре - 1 млрд 544,5 млн куб. м, в ноябре - 1 млрд 546,6 млн куб. м.

По данным Госстата, Украина в 2015 г. импортировала 16 млрд 478,018 млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн, в т. ч. из Европы - 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, из РФ - 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

