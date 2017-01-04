Украина в 2016 г. увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. – до 82 млрд 200,1 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Согласно расчетам агентства "Интерфакс-Украина", по итогам декабря-2016 транзит газа увеличился на 24,5% (на 1 млрд 658,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 г. – до 8 млрд 421,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу в минувшем месяце составил 8,035 млрд куб. м, в Молдову – 386,1 млн куб. м.

Стоит отметить, что суммарный объем транзита российского газа через ГТС Украины в 2016 г. является максимальным за последние три года.

Как сообщалось, Украина в 2015 г. увеличила транзит природного газа на 7,9% (на 4,9 млрд куб. м) по сравнению с 2014 г. – до 67,1 млрд куб. м. В том числе в Европу транзитом через территорию страны было поставлено 64,2 млрд куб. м, в Молдову – 2,9 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Объемы транзита через ГТС Украины на протяжении 2013-2016 гг., млн куб. м:

2016 2015 2014 2013 2012

январь 6 444,9 4 220,0 7 448,4 7 071,5 9 208,0

февраль 6 146,4 3 694,7 5 467,1 6 362,0 8 534,0

март 6 770,9 4 849,9 5 694,1 6 856,0 6 745,5

апрель 5 566,1 5 204,4 5 795,4 5 890,8 7 650,4

май 6 468,4 5 390,8 6 139,4 5 983,9 6 359,3

июнь 6 259,5 5 363,3 6 025,8 7 188,2 5 858,6

июль 5 600,0 6 855,6 5 209,3 7 780,3 6 234,5

август 6 950,0 6 737,4 4 538,9 7 309,4 5 573,8

сентябрь 6 809,8 6 030,7 3 909,2 8 072,1 6 589,5

октябрь 8 276,2 6 187,1 3 908,6 7 365,5 6 443,2

ноябрь 8 486,7 5 781,2 3 762,0 7 315,2 6 108,0

декабрь 8 421,1 6 762,3 4 296,8 8 930,9 8 957,0

ВСЕГО * 82 200,1 67 079,0 62 197,0 86 125,7 84 261,0

*-всего по году может незначительно отличаться от суммы помесячного транзита

Данные: Минэнергоугля и УТГ