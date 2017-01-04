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Топливно-энергетический комплекс
Украина вошла в 2017г с 12 млрд куб. м газа в ПХГ
08:33 03.01.2017 |
Украина вошла в 2017г. с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 11 млрд 992,95 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
С начала стартовавшего 13 октября 2016 г. отопительного сезона и по 31 декабря запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 18,6% или 2 млрд 739,08 млн куб. м.
Существующие запасы в ПХГ на 14,3% ниже прошлогодних (13 млрд 995,48 млн куб. м), но на 4,6% больше позапрошлогодних (11 млрд 460,7 млн куб. м).
В декабре 2016 г. из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).
В частности, 31 декабря 2016 г. отбор из ПХГ составил 42,48 млн куб. м, тогда как 31 декабря 2015 г. отбор был зафиксирован на уровне 118,1 млн куб. м, а 31 декабря 2014 г. - 94,22 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в 2016 г. суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Так отбор по итогам минувшего года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
В целом на протяжении 2016 г. наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в январе (2 млрд 883,09 млн куб. м или 93 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка - в августе (1 млрд 893,87 млн куб. м или 61,09 млн куб. м/сутки).
Как сообщалось, отопительный сезон в Украине стартовал со второй декады октября. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится 160-180 дней.
В НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 гг. с 30 октября 2015 г. при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016 г. с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.
Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 г. при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015 г. с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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