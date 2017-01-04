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Топливно-энергетический комплекс
Украина в 2016г увеличила добычу газа на 0,7% - оперативные данные
08:29 03.01.2017 |
Добыча природного газа в Украине в 2016 г., по оперативным данным, увеличилась на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. - до 20 млрд 29,9 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе в декабре-2016 добыча газа составила 1 млрд 749,9 млн куб. м, что на 1,5% больше, чем за аналогичный месяц 2015 г. (1 млрд 724,7 млн куб. м).
В декабре-2016, в частности, добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 253,8 млн куб. м, ПАО "Укрнафта" - 106,5 млн куб. м, другими компаниями - 389,6 млн куб. м.
Как сообщалось, Украина в 2015 г. сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 г. - до 19,896 млрд куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) - до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м), до 3,864 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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