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АНАЛІТИКА

МВФ прогнозує Україні третє місце в Європі за темпами економічного зростання

16:44 07.07.2026 |

Економіка

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до 2031 року економіка єврозони зростатиме трохи більше ніж на 1% на рік. Найвищі темпи зростання в Європі прогнозуються в менших економіках, зокрема в Україні.

Про це пише Euronews із посиланням на звіт МВФ "Перспективи світової економіки".

Прогнозується, що в період з 2027 по 2031 рік економіка єврозони зростатиме в середньому лише на 1,2% на рік, а найсильніший рік - 2028-й - покаже зростання лише на 1,4%.

По Євросоюзу загалом показники дещо вищі -1,4% на рік, причому пік зростання також припадає на 2028 рік - 1,6%.

Причини такого повільного зростання - високий державний борг, старіння населення, низька продуктивність праці, тривалі високі витрати на енергоносії та постійна геополітична невизначеність.

Прогнозується, що світовий ВВП за той самий період зростатиме приблизно на 3,2% на рік. Економіка країн Азії з перехідною економікою та країн, що розвиваються, має зростати на 4,6% щорічно, Індії - на 6,5%, а країни Африки на південь від Сахари зростатимуть на 4,6% на рік.

Серед європейських країн прогнозуються такі лідери:

  • Молдова (3,5%) через фінансування з ЄС та євроінтеграційні реформи;
  • Сербія (3,52%) через інвестиційній бум у будівництві та інфраструктурі;
  • Україна (3,8%) через повоєнну відбудову;
  • Косово (4%) через високий внутрішній попит, держінвестиції, працездатну демографію та перекази з діаспори;
  • Мальта (4%) завдяки туризму, онлайн-іграм, а також професійним і фінансовим послугам, залученню іноземних працівників та рекордно низькому безробіттю.

    • Окрім повоєнної відбудови, високий прогноз зростання ВВП України пов'язаний із іноземними інвестиціями, що можуть сягнути 600 млрд дол. Водночас цей сценарій передбачає завершення війни.

    Якщо ж війна не затухатиме, у 2027 році зростання становитиме лише 1%.

    За матеріалами: Економічна правда
    Ключові теги: прогноз
     

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