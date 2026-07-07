МВФ прогнозує Україні третє місце в Європі за темпами економічного зростання

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до 2031 року економіка єврозони зростатиме трохи більше ніж на 1% на рік. Найвищі темпи зростання в Європі прогнозуються в менших економіках, зокрема в Україні.

Про це пише Euronews із посиланням на звіт МВФ "Перспективи світової економіки".

Прогнозується, що в період з 2027 по 2031 рік економіка єврозони зростатиме в середньому лише на 1,2% на рік, а найсильніший рік - 2028-й - покаже зростання лише на 1,4%.

По Євросоюзу загалом показники дещо вищі -1,4% на рік, причому пік зростання також припадає на 2028 рік - 1,6%.

Причини такого повільного зростання - високий державний борг, старіння населення, низька продуктивність праці, тривалі високі витрати на енергоносії та постійна геополітична невизначеність.

Прогнозується, що світовий ВВП за той самий період зростатиме приблизно на 3,2% на рік. Економіка країн Азії з перехідною економікою та країн, що розвиваються, має зростати на 4,6% щорічно, Індії - на 6,5%, а країни Африки на південь від Сахари зростатимуть на 4,6% на рік.

Серед європейських країн прогнозуються такі лідери:

Молдова (3,5%) через фінансування з ЄС та євроінтеграційні реформи;

Сербія (3,52%) через інвестиційній бум у будівництві та інфраструктурі;

Україна (3,8%) через повоєнну відбудову;

Косово (4%) через високий внутрішній попит, держінвестиції, працездатну демографію та перекази з діаспори;

Мальта (4%) завдяки туризму, онлайн-іграм, а також професійним і фінансовим послугам, залученню іноземних працівників та рекордно низькому безробіттю.

Окрім повоєнної відбудови, високий прогноз зростання ВВП України пов'язаний із іноземними інвестиціями, що можуть сягнути 600 млрд дол. Водночас цей сценарій передбачає завершення війни.

Якщо ж війна не затухатиме, у 2027 році зростання становитиме лише 1%.