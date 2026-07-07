Місячні закупівлі української промтехніки сягнули рекордних ₴205 млн

У травні 20 підприємств придбали 58 одиниць промислової техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 205 млн грн (з ПДВ).

Розмір державної компенсації становив 25,6 млн грн., повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ініціатива реалізується в межах політики підтримки національних виробників "Зроблено в Україні".

Серед придбаної техніки ‒ ліфти, навантажувачі, вагони-цистерни для перевезення нафтопродуктів, напівпричепи різних моделей, автобуси, кранове обладнання та інша промислова техніка українського виробництва.

Її виготовили вісім українських підприємств: ТОВ "Карат-Ліфткомплект", ТОВ "ТДС Укрспецтехніка", ПАТ "КВБЗ", ТОВ "ТАС Полтавагон", ПП "Транс-Авто-Д", ТОВ "Еверласт", ТОВ "Київський завод ПТО", ПрАТ "Ісузу-Атаман Україна".

З урахуванням травневих заявок за весь період дії програми 237 підприємств придбали 519 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму майже 1,5 млрд грн (з ПДВ). Загальний обсяг державної компенсації досяг 180,8 млн грн.

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона поширюється на техніку й обладнання, вироблені в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Наразі до переліку техніки та обладнання, 15% вартості яких відшкодовує держава, входять 1354 найменування продукції від 50 українських машинобудівних підприємств.

Як повідомлялося, український бізнес отримав можливість придбавати з компенсацією 15% вартості ще 18 категорій техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 1 липня, розширивши перелік продукції, яка бере участь у програмі в межах політики "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в межах програми "Зроблено в Україні" набули чинності зміни за п'ятьма напрямами. Водночас усі програми підтримки українських виробників, які діяли торік, збережено й на 2026 рік.