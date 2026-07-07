Фінансування регіонів: у червні Мінфін перерахував ₴38,5 млрд трансфертів

Міністерство фінансів України у червні 2026 року забезпечило перерахування з державного бюджету 38,5 млрд грн трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.

"У червні 2026 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 38,5 млрд грн (на 9,3 млрд грн більше, ніж у травні), що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на червень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,6 млрд грн (100%) та додаткові дотації перераховано в сумі 1,9 млрд грн (100%).

Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 липня 2026 року становлять 131,4 млрд грн, що на 36,2 млрд грн більше ніж станом на початок 2026 року. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.