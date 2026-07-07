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Фінансування регіонів: у червні Мінфін перерахував ₴38,5 млрд трансфертів
09:33 07.07.2026 |
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.
"У червні 2026 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 38,5 млрд грн (на 9,3 млрд грн більше, ніж у травні), що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на червень", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,6 млрд грн (100%) та додаткові дотації перераховано в сумі 1,9 млрд грн (100%).
Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 липня 2026 року становлять 131,4 млрд грн, що на 36,2 млрд грн більше ніж станом на початок 2026 року. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
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