Аналітика ІТ-ринку України: динаміка вакансій та тренди перших шести місяців 2026

У першому півріччі 2026 року український ІТ-ринок продемонстрував зростання попиту на 7% порівняно з попереднім півріччям, при цьому спостерігається перерозподіл вакансій на користь DefTech-напрямів та інженерних спеціальностей.

Про це повідомляє портал DOU.

DefTech (Defense Technology - оборонні технології) - це галузь, яка об'єднує інноваційні розробки, програмне забезпечення та технологічні рішення для потреб оборонного сектору та безпеки.

Загальна динаміка ринку

За перші шість місяців 2026 року на порталі DOU було розміщено більше 44 тис. вакансії. У другому кварталі кількість вакансій зменшилася на 8% порівняно з першим кварталом, проте зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У червні компанії розмістили 6 929 пропозицій роботи.

Зростання DefTech та інженерних напрямів

Найвищу динаміку зростання попиту продемонстрували такі категорії:

"Військова справа" (+1 093 вакансії);

Hardware - розробка апаратного забезпечення, електроніки та компонентів (+558);

Embedded - програмування вбудованих систем для обладнання, датчиків та автоматики (+283);

Finance - FinTech-рішення, платіжні системи та фінансові сервіси (+219);

Marketing - цифрові маркетингові стратегії та просування технологічних продуктів (+210).

У червні сектор DefTech досяг 1 285 вакансій (19% від загальної кількості оголошень). Активність кандидатів у цій ніші становить у середньому 8 відгуків на вакансію.

Також зафіксовано показники для спеціальностей AI/ML - штучний інтелект/машинне навчання - (212 вакансій), Hardware (281) та Security - кібербезпека (118). Серед мов програмування приріст вакансій показав С++ (+46%, або +184 оголошення).

Стан ринку для Front-end та мобільної розробки

Попит на розробників класичних напрямів знизився. Найбільше скорочення вакансій зафіксовано у сегментах Front-end (на 515 менше порівняно з другим півріччям 2025 року), PHP - мова програмування (-242), Node.js - середовище виконання коду (-198) та аналітиці (-198).

Кількість вакансій для Android та iOS у червні становила 18 та 17 відповідно.

Конкуренція серед кандидатів

Середня кількість відгуків на одну вакансію у червні 2026 року склала 27,6.

До переліку напрямів із найвищою конкуренцією увійшли:

Front-end -197,6 відгуку на вакансію;

Flutter -117,8 відгуку;

Node.js - 94,9 відгуку;

QA - 76,7 відгуку;

PHP - 66,9 відгуку.

Найнижчий рівень конкуренції спостерігається серед Embedded-інженерів (4,2 відгуку) та розробників С++ (10,2 відгуку).

Найактивніші роботодавці

Топ-3 компаній за кількістю опублікованих вакансій у першому півріччі:

Skelar - 916 вакансій;

Genesis - 604 вакансії;

427-ма окрема бригада безпілотних систем "Рарог" - 557 вакансій.

До переліку найактивніших роботодавців другого кварталу увійшли компанія Vyriy та Міністерство оборони України (понад 100 вакансій кожна). Серед сервісних ІТ-компаній найбільшу активність проявили N-iX (354) та Ciklum (291).

Нагадаємо, українська ІТ-індустрія зазнає масштабного відтоку кадрів, що безпосередньо створює ризики для податкових надходжень, валютної виручки та обороноздатності держави.

А також десятка найбільших ІТ-компаній індексу "Опендатаботу" 2026 року сукупно отримала 54,67 млрд грн доходу. Це на 3% менше порівняно з попереднім роком. Водночас поріг входу до топ-10 майже не змінився: якщо у 2025 році він становив 2,6 млрд грн, то у 2026 році зріс до 2,69 млрд грн.