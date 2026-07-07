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Попри скорочення експорту зернових та олійних у грошовому еквіваленті показники майже без змін - Українська зернова асоціація
08:29 07.07.2026 |
Про це повідомила Українська зернова асоціація (УЗА), передає Укрінформ.
Зазначається, що протягом 2025/2026 МР, який завершився 30 червня, Україна експортувала 41,1 млн т зернових та олійних. Цей показник є нижчим за результат попереднього сезону у 46,7 млн т та суттєво від обсягів 2023/2024 МР - 57,5 млн т.
«За даними митниці експорт зернових та олійних в 2025/2026 МР склав $10 млрд (в 2024/2025 - $11,2 млрд), а експорт з урахуванням продукції з них, зокрема соняшникової олії та інших олій, макухи та шротів - $18 млрд (в 2024/2025 - $18,1 млрд)», - йдеться у повідомленні.
За оцінкою УЗА, падіння фізичних обсягів поставок зумовлене зниженням виробництва, введенням квотування імпорту пшениці до ЄС, а також перешкодами в логістиці через постійні обстріли Росією енергетичної та транспортної інфраструктури України, зокрема портів та морських зернових терміналів.
Додатковими викликами стали несприятлива цінова кон'юнктура на світовому ринку та зростання цін на пальне, що обмежувало відвантаження через глибоководні порти Одещини.
Через проблеми з вивезенням агропродукції перехідні запаси на новий сезон рекордно зросли і склали майже 13 млн т, а на початку сезону вони становили 7,4 млн т. При цьому загальне виробництво зернових та олійних минулого року склало 80 млн т.
Утім у грошовому еквіваленті експорт зернових та олійних майже не змінився.
Зокрема, у 2025/2026 МР експортовано 21 млн т кукурудзи (попереднього сезону - 21,5 млн т) на суму майже $4,6 млрд, при виробництві 31,1 млн т.
Експорт пшениці становив майже 14 млн т (минулого сезону - 15,5 млн т) на суму $3 млрд, при врожаї близько 22,5 млн т. Також було поставлено 1,52 млн т ячменю на суму $325 млн, при виробництві 4,9 млн т.
Крім того, було експортовано 2,7 млн т сої (3,8 млн т попереднього сезону) на суму $1,04 млрд, при врожаї 5 млн т. Ріпаку вивезено 1,82 млн т (3,2 млн т попереднього сезону) на суму майже $1 млрд, при виробництві 3,2 млн т.
В УЗА зауважують, що зниження фізичного експорту олійних зумовлене не лише меншим врожаєм, а й запровадженням Україною експортного мита на насіння ріпаку та сої, що стимулювало внутрішню промисловість.
Зокрема, експорт соняшнику становив усього 35 тис. т при врожаї 11 млн т. Таким чином, обсяги переробки соняшнику всередині країни з урахуванням перехідних запасів склали 10,5 млн т.
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