Фінансові новини
- |
- 07.07.26
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Кабмін додав ₴8,3 млрд на оборонні потреби з резервних коштів
08:10 07.07.2026 |
Кабінет міністрів розподілив 8,3 мільярда гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони - про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 6 липня.
За її словами, це фінансування отримають Служба безпеки, Головне управління розвідки при Міністерстві оборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку.
«Кошти буде спрямовано на оборонні й безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей», - повідомляє голова уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд заборонив "Слідствоу.Інфо" та ЦПК публікувати розслідування про 143 об’єкти нерухомості родича керівника ДБР
ТОП-НОВИНИ
|Україна дозволила експорт бойових дронів — старт із поставки 2000 FPV F10 до США
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Прогноз Citigroup: Brent може подешевшати до $60 за барель
|Нафта дорожчає, Brent торгується близько $72,6 за барель
|Фінансування регіонів: у червні Мінфін перерахував ₴38,5 млрд трансфертів
|Аналітика ІТ-ринку України: динаміка вакансій та тренди перших шести місяців 2026
|Попри скорочення експорту зернових та олійних у грошовому еквіваленті показники майже без змін - Українська зернова асоціація
|Кабмін додав ₴8,3 млрд на оборонні потреби з резервних коштів
Бізнес
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS
|Китай обійшов США у перегонах суперкомп’ютерів, представивши машину на 2,2 ексафлопса
|Volkswagen переглядає стратегію автономного водіння та припиняє співпрацю з Bosch
|"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель
|Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками
|Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал