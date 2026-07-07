Кабмін додав ₴8,3 млрд на оборонні потреби з резервних коштів

Кабінет міністрів розподілив 8,3 мільярда гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони - про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 6 липня.

За її словами, це фінансування отримають Служба безпеки, Головне управління розвідки при Міністерстві оборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку.

«Кошти буде спрямовано на оборонні й безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей», - повідомляє голова уряду.