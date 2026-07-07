Фінансові новини
- |
- 07.07.26
- |
- 04:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін полегшив процедуру підтвердження статусу критично важливих компаній
15:52 06.07.2026 |
Підприємства, що зберегли статус критично важливих під час перегляду, зможуть автоматично підтвердити цей статус і раніше отриманий строк бронювання на період після 1 вересня за єдиної умови - подання до 10 серпня довідки про підвищення середньої зарплати на підприємстві з 2,5 до трьох мінімальних, або з 21 618 грн до 25 940 грн. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №862 від 1 липня.
LIGA.net писала про те, що нові зарплатні вимоги і ревізія критичності можуть позбавити частину компаній права бронювати працівників.
Постановою №862 уряд вніс зміни до постанови №692 від 30 травня, згідно з якою до 1 вересня всі підприємства мають пройти процедуру перебронювання відповідно до переглянутих критеріїв.
Також ця постанова уточнює, за яким єдиним місцем роботи для враховується для бронювання працівник, який працює за сумісництвом, - за тим, де термін трудових відносин є найбільшим.
Крім того, державний орган, що надав статус критично важливого підприємства, тепер зможе через портал Дія бачити інформацію про загальну кількість військовозобов'язаних і заброньованих працівників. Раніше ця інформація надходила від самого підприємства.
Також уряд розширив винятки із зарплатної умови для бронювання: її не застосовуватимуть до працівників операторів систем розподілу, вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств, а також окремих підприємств енергетики.
Розширено перелік критично важливих підприємств - користуючись з підприємств, що створюють, модернізують, адмініструють і забезпечують функціонування інформаційних систем Міністерства оборони на підставі договорів і без використання бюджетних коштів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Огляд цін пального в Україні 6 липня — бензин і дизель
|Вітроенергетика України: +400 МВт за пів року і ще понад 1400 МВт до 2027-го
|Кабмін полегшив процедуру підтвердження статусу критично важливих компаній
Підприємства, що зберегли статус критично важливих під час перегляду, зможуть автоматично підтвердити цей статус і раніше отриманий строк бронювання на період після 1 вересня за єдиної умови - подання до 10 серпня довідки про підвищення середньої зарплати на підприємстві з 2,5 до трьох мінімальних, або з 21 618 грн до 25 940 грн.
|Поставки агропродукції з України в червні скоротилися на 7,5%
|Нафта відреагувала на плани ОПЕК+ збільшити обсяги видобутку
|Ринок житла: понад чверть об’єктів доступні за «єВідновлення», менше 9% — за «єОселя»
Бізнес
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS
|Китай обійшов США у перегонах суперкомп’ютерів, представивши машину на 2,2 ексафлопса
|Volkswagen переглядає стратегію автономного водіння та припиняє співпрацю з Bosch
|"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель
|Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками
|Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал