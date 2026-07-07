Кабмін полегшив процедуру підтвердження статусу критично важливих компаній

Підприємства, що зберегли статус критично важливих під час перегляду, зможуть автоматично підтвердити цей статус і раніше отриманий строк бронювання на період після 1 вересня за єдиної умови - подання до 10 серпня довідки про підвищення середньої зарплати на підприємстві з 2,5 до трьох мінімальних, або з 21 618 грн до 25 940 грн. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №862 від 1 липня.

LIGA.net писала про те, що нові зарплатні вимоги і ревізія критичності можуть позбавити частину компаній права бронювати працівників.

Постановою №862 уряд вніс зміни до постанови №692 від 30 травня, згідно з якою до 1 вересня всі підприємства мають пройти процедуру перебронювання відповідно до переглянутих критеріїв.

Також ця постанова уточнює, за яким єдиним місцем роботи для враховується для бронювання працівник, який працює за сумісництвом, - за тим, де термін трудових відносин є найбільшим.

Крім того, державний орган, що надав статус критично важливого підприємства, тепер зможе через портал Дія бачити інформацію про загальну кількість військовозобов'язаних і заброньованих працівників. Раніше ця інформація надходила від самого підприємства.

Також уряд розширив винятки із зарплатної умови для бронювання: її не застосовуватимуть до працівників операторів систем розподілу, вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств, а також окремих підприємств енергетики.

Розширено перелік критично важливих підприємств - користуючись з підприємств, що створюють, модернізують, адмініструють і забезпечують функціонування інформаційних систем Міністерства оборони на підставі договорів і без використання бюджетних коштів.