Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Поставки агропродукції з України в червні скоротилися на 7,5%

У червні 2026 року експортовано 4,79 млн т аграрної продукції, що на 7,5% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Поставки агропродукції з України в червні скоротилися на 7,5%

«У червні 2026 року було експортовано 4 791,8 тис. т продукції АПК, що на 7,5% менше показника попереднього місяця. Скорочення експортних відвантажень наприкінці маркетингового періоду є типовим явищем. Водночас в Україні все ще залишаються значні обсяги продукції, призначені для експорту, насамперед зернових культур», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулого місяця було експортовано 3,56 млн т зернових культур (кукурудза - 55,3%, пшениця - 43,9% та ячмінь - 07%), що на 0,1% менше, ніж у травні.

Водночас поставки олійних культур зменшились на 51,4% - до 157,2 тис. т (соя - 70,8%, ріпак - 24,4% та соняшник - 3,1%).

Рослинних олій за місяць експортовано на 33,5% менше, ніж у травні - 308,2 тис. т (соняшникова олія - 78,7%, соєва - 15,8% та ріпакова - 5,4%).

За червень на 13,9% скоротився експорт макухи після вилучення рослинних олій - до 359 тис. т (соєва - 71,7%, соняшникова - 28,3%).

Щодо інших видів агропромислової продукції, то у червні обсяг поставок скоротився на 2% - до 404,7 тис. т.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,5638
  0,0058
 0,01
EUR
 1
 50,8696
  0,1537
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3613  0,12 0,28 44,8613  0,10 0,23
EUR 50,7604  0,14 0,27 51,4258  0,14 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5150  0,01 0,01 44,5550  0,01 0,01
EUR 50,8761  0,06 0,12 50,9040  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес