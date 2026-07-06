Поставки агропродукції з України в червні скоротилися на 7,5%

У червні 2026 року експортовано 4,79 млн т аграрної продукції, що на 7,5% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

«У червні 2026 року було експортовано 4 791,8 тис. т продукції АПК, що на 7,5% менше показника попереднього місяця. Скорочення експортних відвантажень наприкінці маркетингового періоду є типовим явищем. Водночас в Україні все ще залишаються значні обсяги продукції, призначені для експорту, насамперед зернових культур», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулого місяця було експортовано 3,56 млн т зернових культур (кукурудза - 55,3%, пшениця - 43,9% та ячмінь - 07%), що на 0,1% менше, ніж у травні.

Водночас поставки олійних культур зменшились на 51,4% - до 157,2 тис. т (соя - 70,8%, ріпак - 24,4% та соняшник - 3,1%).

Рослинних олій за місяць експортовано на 33,5% менше, ніж у травні - 308,2 тис. т (соняшникова олія - 78,7%, соєва - 15,8% та ріпакова - 5,4%).

За червень на 13,9% скоротився експорт макухи після вилучення рослинних олій - до 359 тис. т (соєва - 71,7%, соняшникова - 28,3%).

Щодо інших видів агропромислової продукції, то у червні обсяг поставок скоротився на 2% - до 404,7 тис. т.