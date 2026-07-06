В Україні планують модернізацію «Електронного кабінету» платника податків

Державна податкова служба (ДПС) спільно з експертами працює над
підготовкою концепції оновленої інформаційно-комунікаційної системи
"Електронний кабінет".
Про це повідомляє пресслужба відомства.
До початку технічної розробки фахівці проводять комплексний аналіз за трьома основними напрямами:
Аналіз
чинної системи ("As-Is"). Експерти дослідили роботу кожного сервісу
"Електронного кабінету", визначили елементи інтерфейсу, які ускладнюють
користування, а також виявили найпоширеніші проблеми, з якими стикаються
користувачі;
Проєктування моделі цифрового помічника
("To-Be"). Опрацьовується нова логіка функціонування сервісу.
Передбачається, що сервіси будуть згруповані відповідно до потреб
користувачів, а не внутрішньої структури податкових систем.
Розробка
архітектури оновленого "Електронного кабінету". Фахівці опрацьовують
механізми використання даних, які вже є в розпорядженні ДПС, створення
покрокових інтерактивних підказок, а також впровадження зрозумілого для
платників формату повідомлень про помилки.
"Усі ці напрацювання стануть базою для формування детальних технічних вимог до подальшої розробки", ‒ зазначили у податковій.