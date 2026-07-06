В Україні планують модернізацію «Електронного кабінету» платника податків

Сучасна авіація, попри всі ці сенсорні екрани в кабінах та композитні матеріали, залишається досить консервативною штукою. Ви нахиляєте літак, бо залізна пластина на крилі відхиляється вгору чи вниз. Це ефективно, але складно, важко та створює купу аеродинамічного опору.