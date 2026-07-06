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АНАЛІТИКА

В Україні планують модернізацію «Електронного кабінету» платника податків

10:21 06.07.2026 |

Економіка

Державна податкова служба (ДПС) спільно з експертами працює над підготовкою концепції оновленої інформаційно-комунікаційної системи "Електронний кабінет".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

До початку технічної розробки фахівці проводять комплексний аналіз за трьома основними напрямами:

  • Аналіз чинної системи ("As-Is"). Експерти дослідили роботу кожного сервісу "Електронного кабінету", визначили елементи інтерфейсу, які ускладнюють користування, а також виявили найпоширеніші проблеми, з якими стикаються користувачі;
  • Проєктування моделі цифрового помічника ("To-Be"). Опрацьовується нова логіка функціонування сервісу. Передбачається, що сервіси будуть згруповані відповідно до потреб користувачів, а не внутрішньої структури податкових систем.
  • Розробка архітектури оновленого "Електронного кабінету". Фахівці опрацьовують механізми використання даних, які вже є в розпорядженні ДПС, створення покрокових інтерактивних підказок, а також впровадження зрозумілого для платників формату повідомлень про помилки.

    • "Усі ці напрацювання стануть базою для формування детальних технічних вимог до подальшої розробки", ‒ зазначили у податковій. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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