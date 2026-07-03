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АНАЛІТИКА

Україна отримала додаткові $444 млн на підтримку медреформи

17:39 03.07.2026 |

Економіка

Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи THRIVE.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Відповідні домовленості щодо розширення фінансування програми THRIVE було досягнуто в межах Конференції з питань відновлення України - URC 2026.

Загалом після підписання угоди загальний обсяг програми складатиме майже 900 млн доларів. Фінансування здійснюється за підтримки міжнародних партнерів, насамперед уряду Японії. Загалом внесок Японії становить понад три чверті від загального фінансування програми THRIVE.

"Ці кошти дозволять продовжити ключові реформи у сфері охорони здоров'я, підвищити ефективність використання державних ресурсів та розширити доступ українців до якісних медичних послуг", - говориться у повідомленні.

За ці кошти в Україні мають "удосконалювати програму медичних гарантій, розвивати стратегічні закупівлі, підвищувати ефективність використання державних ресурсів і посилювати спроможність лікарень".

За матеріалами: Економічна правда
 

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