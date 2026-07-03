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АНАЛІТИКА

Соцвиплати у червні перевищили ₴90 млрд — куди пішли кошти

13:30 03.07.2026 |

Економіка

Пенсійний фонд України (ПФУ) повністю закрив фінансування пенсій, житлових субсидій та страхових виплат за червень 2026 року. 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Загальна сума видатків на соціальну сферу сягнула 90,1 млрд грн. Усі заплановані платіжні відомості закрили вчасно та в повному обсязі.


Куди пішли кошти: структура видатків у червні

Основна частина фінансування традиційно припала на пенсійне забезпечення громадян.

Загалом кошти розподілилися наступним чином:

  • на пенсійні виплати - 74,5 млрд грн;
  • на соціальні допомоги та інші державні виплати - 10,9 млрд грн;
  • на страхові виплати - 3,4 млрд грн (зокрема 2,1 млрд грн із цієї суми спрямували на оплату лікарняних листів);
  • на житлові субсидії та пільги для оплати комунальних послуг - 1,3 млрд грн.

    • Також у Пенсійному фонді звітують про інтенсивність роботи з громадянами. Упродовж червня сервісні центри та органи Пенсійного фонду надали 1564,1 тис. послуг українцям, які зверталися особисто або через електронні сервіси.


    Коли почнуться виплати в липні

    Затримок із грошовим забезпеченням на наступний період не передбачається. У пресслужбі зазначили, що фінансування виплат за липень планують розпочати за графіком -  уже сьогодні
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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