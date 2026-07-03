Кабмін скасував перевірки для майна бізнесу, зруйнованого через обстріли

Елеваторна мережа агрохолдингу "Кернел" у 2026 фінансовому році (ФР, з липня 2025р по червень 2026р) вперше прийняла понад 1 млн тонн зерна від сторонніх агровиробників після впровадження нової бізнес-моделі, за якої компанія відкрила свої елеватори для комерційного зберігання та логістичних послуг, повідомила пресслужба холдингу.