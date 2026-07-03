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АНАЛІТИКА

Кабмін скасував перевірки для майна бізнесу, зруйнованого через обстріли

12:29 03.07.2026 |

Економіка

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке звільняє від перевірок майно підприємств, що постраждало внаслідок російських обстрілів.

Це має сприяти швидшому відновленню бізнесу, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.


Де перевірки не проводитимуть

Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомості, яка:

  • знищена або пошкоджена внаслідок бойових дій;
  • розташована на територіях активних чи можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях;
  • знаходиться на землях ризикованого землеробства або на територіях, забруднених чи потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.

    • "Таким чином щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур", - зазначила Свириденко.


    Державний контроль

    Водночас державний контроль зберігатиметься у сферах, що стосуються захисту життя і здоров'я людей, охорони довкілля, державної безпеки та виконання міжнародних зобов'язань України.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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