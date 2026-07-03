Цифровий контроль пального: МОУ перевело облік ЗСУ в електронний формат

Військові частини Збройних сил України перейшли на цифровий облік пально-мастильних матеріалів. Дані про залишки та рух пального доступний в єдиній системі, повідомили в Міністерстві оборони України.

Цифровий облік пального здійснюють в системі Управління логістичним забезпечення (УЛЗ).

"Цифровий облік допомагає швидше бачити реальні потреби підрозділів і оперативніше ухвалювати рішення про розподіл пального. Понад 70% рішень про розподіл ПММ тепер ухвалюють на рівні корпусу - ближче до військових і з урахуванням ситуації на місцях", - повідомили в МОУ.

Облік пального в системі ведуть понад 17 тисяч підрозділів та 559 військових частин ЗСУ. Зокрема, розподіл ухвалює командування корпусу, яке бачить інформацію про запаси, рух і розподіл ПММ у режимі реального часу.

"Відділи територіального забезпечення військ звіряють інформацію в УЛЗ із паперовим обліком, щоб підтвердити коректність переходу на цифровий формат роботи. Після завершення перевірки паперові донесення щодо залишків і руху ПММ відійдуть у минуле. Уся необхідна інформація буде доступна в системі, а командування зможе миттєво отримувати актуальні дані без додаткової звітності та дублювання процесів", - пояснили переваги переходу в МОУ.

Оцифровувати заявки на постачання пального до підрозділів та військових частин Сил оборони України почали в лютому 2026 року. Управління логістичним забезпеченням повноцінно запустили на початку січня 2026 року.