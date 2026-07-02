Українські зарплати підросли на ₴446 за місяць — які фахівці найкраще заробляють

Cередня заробітна плата штатних працівників в Україні в травні цього року зросла на 1,5% порівняно з квітнем і становила 30 961 грн.

Про це повідомили в Державній службі статистики (Держстат).

Рівень зарплат у регіонах

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати в травні 2026 року зафіксовано в таких регіонах:

Київ - 47 115 грн;

Київська область - 32 374 грн.

Найнижчий рівень зафіксовано у Кіровоградській (22 336 грн) та Чернівецькій (22 354 грн) областях.

Оплата праці за галузями

У травні 2026 року показники за сферами діяльності становили:

інформація та телекомунікації - 76 997 грн;

фінансова та страхова діяльність - 64 349 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність - 38 298 грн;

державне управління й оборона - 36 610 грн;

оптова та роздрібна торгівля - 35 791 грн;

промисловість - 33 475 грн;

транспорт, поштова та кур'єрська служби - 29 158 грн;

операції з нерухомим майном - 25 756 грн;

будівництво - 24 851 грн.

Найнижча середня заробітна плата спостерігалася у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 21 734 грн, у працівників охорони здоров'я і соцдопомоги - 21 554 грн та в освітян - 21 122 грн.

Заборгованість із виплат

Станом на 1 червня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,8 млрд грн. У квітні цей показник складав 3,7 млрд грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини територій, на яких ведуться чи велися бойові дії.

Попередні показники

Як повідомлялося, середня заробітна плата в Україні в квітні цього року становила 30 515 грн, що на 0,5% більше порівняно із березнем.

Середня заробітна плата працівників в Україні в березні зросла на 7,2% порівняно з лютим 2026 року і склала 30 356 грн.

У лютому 2026 року рівень середньої заробітної плати в Україні досяг 28 321 грн, демонструючи зростання на 22,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Прогнози щодо мінімальної зарплати

Як повідомлялось раніше, мінімальна зарплата в Україні за три роки може зрости до 11,1 тис. грн. Зокрема, зазначається, що на 2027-2029 роки буде враховано такі прогнозні розміри мінімальної заробітної плати: із 1 січня 2027 року - в розмірі 9 546 грн, із 1 січня 2028 року - 10 377 грн та з 1 січня 2029 року - 11 114 грн.

Водночас у червні 2026 року середня заробітна плата в Києві перевищила 35 тис. грн. За рік доходи столичних працівників зросли на 17%. Водночас рівень оплати праці суттє

