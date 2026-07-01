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АНАЛІТИКА

Мінфін зафіксував ₴433,9 млрд надходжень до загального фонду бюджету в червні

11:52 01.07.2026 |

Економіка

За оперативними даними (станом на 16:00 год. 30.06), у червні 2026 року до загального фонду надійшло 433,9 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.


За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 130,6 млрд грн, в тому числі:

  • 36,9 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 36,4 млрд грн - дивіденди та частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій;
  • 26 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 47,2 млрд, відшкодовано - 21,2 млрд грн);
  • 17,1 млрд грн - акцизний податок;
  • 6,7 млрд грн - рентна плата;
  • 5,6 млрд грн - податок на прибуток підприємств.

    • Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 78 млрд гривень.

    Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 214,2 млрд гривень.

    В цілому, за оперативними даними, за підсумками червня 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 564,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. окрім того, 65,3 млрд грн (станом на 30 червня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
     

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