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Мінфін зафіксував ₴433,9 млрд надходжень до загального фонду бюджету в червні
11:52 01.07.2026 |
За оперативними даними (станом на 16:00 год. 30.06), у червні 2026 року до загального фонду надійшло 433,9 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 130,6 млрд грн, в тому числі:
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 78 млрд гривень.
Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 214,2 млрд гривень.
В цілому, за оперативними даними, за підсумками червня 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 564,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. окрім того, 65,3 млрд грн (станом на 30 червня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
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Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
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