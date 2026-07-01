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Доходи загального фонду держбюджету в червні-2026 перевищили торішні на 85%
09:09 01.07.2026 |
Загальний фонд державного бюджету України у червні 2026 року за оперативними даними (станом на 16:00 год вівторка) отримав 433,9 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що на 85% або 199,4 млрд грн більше, аніж у червні минулого року, повідомило Міністерство фінансів.
Згідно з його даними, така різниця пов'язана з надходженням у цьому місяці міжнародної допомоги у вигляді грантів у розмірі 214,2 млрд грн, тоді як торік у червні грантова допомога була відсутня.
За підсумками червня цього року надходження платежів від Державної податкової служби становили 130,6 млрд грн, що всього на 4,1% краще за показник червня минулого року та пояснюється меншими дивідендами та відрахуванням прибутку - 36,4 млрд грн проти 49,7 млрд грн.
В той же час податок на доходи фізичних осіб та військовий збір зросли до 36,9 млрд грн з 29,7 млрд грн, податок на додану вартість - до 26 млрд грн з 21,3 млрд грн при тому, що відшкодування також збільшилося до 21,2 млрд грн з 15,3 млрд грн.
Також більше в червні цього року порівняно з червнем минулого приніс акцизний податок - 17,1 млрд грн проти 15,5 млрд грн, рентна плата - 6,7 млрд грн проти 3,4 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 5,6 млрд грн проти 4,9 млрд грн.
Платежі від Держмитслужби у цьому місяці також перевищили показник червня минулого року - 78 млрд грн порівняно із 51,4 млрд грн.
Разом із спеціальним фондом попередньо доходи держбюджету склали в цьому червні 564,2 млрд грн, що на 80,1% або 250,9 млрд грн більше за червень 2025 року.
Окрім того 65,3 млрд грн (станом на 30 червня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як у червні минулого року на цю дату - 49,7 млрд грн.
Як повідомлялося, держбюджет України на 2026 рік початково було ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.
В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень - травень 2026 року склала 1,8 трлн грн, що на 16,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Доходи державного бюджету України в січні-травні 2026 року становили 1,85 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - 1,36 трлн грн, що відповідно на 20,2% та 27,8% більше, ніж у січні-травні 2025 року
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