В Україні оновили правила автоматичного обміну інформацією про рахунки

Міністерство фінансів оновило порядок застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS).

Оновлений порядок набуде чинності з 1 липня 2026 року, повідомляє пресслужба відомства.

Новий стандарт враховує розвиток сучасної фінансової системи, зокрема поширення електронних грошей, цифрових валют центральних банків і фінансових інструментів, пов'язаних із віртуальними активами.

Зміни підготовлено для імплементації оновленої редакції Загального стандарту звітності (CRS 2.0), схваленої Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2023 році.

Вони спрямовані на виявлення прихованих доходів за кордоном, боротьбу з ухиленням від сплати податків і підвищення рівня фінансової прозорості.

Оновлення Порядку є черговим етапом виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері податкової прозорості та автоматичного обміну інформацією.

Оновлений порядок розширює сферу застосування CRS та вдосконалює правила комплексної перевірки і звітності для фінансових установ, зокрема:

оновлено визначення ключових термінів щодо фінансових установ, рахунків, підзвітних осіб, власників рахунків та окремих типів рахунків;

запроваджено нові поняття для врахування сучасних цифрових фінансових продуктів, зокрема визначених продуктів електронних грошей і цифрових валют центральних банків;

розширено сферу застосування CRS на рахунки, пов'язані з такими фінансовими продуктами;

оновлено перелік інформації, що підлягає збору та звітуванню щодо підзвітних рахунків;

удосконалено процедури належної комплексної перевірки;

уточнено випадки, коли фінансова установа може вважати самосертифікацію або документи недостовірними.

Чому юрисдикціям важливо оновлювати правила CRS

CRS є міжнародною системою автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, ефективність якої залежить від узгодженого оновлення національних правил усіма країнами-учасницями відповідно до рішень ОЕСР.

Впровадження CRS 2.0 дозволяє врахувати появу нових цифрових фінансових інструментів, зберегти повноту та якість інформації для податкових органів різних країн, а також забезпечити єдині правила для учасників системи.

Практичне значення для фінансових установ та бізнесу

Оновлені правила формують чітку нормативну базу для роботи з новими цифровими фінансовими продуктами, уточнюють підходи до класифікації рахунків, збору даних, самосертифікації, належної перевірки та звітності.

Для фінансових установ це означає більш чіткі правила підготовки до автоматичного обміну інформацією за оновленим стандартом CRS і зниження комплаєнс-ризиків.

Для бізнесу ‒ більшу правову визначеність, менші ризики різного трактування норм, підвищення сумісності українського фінансового сектору з міжнародними стандартами та спрощення взаємодії з іноземними установами й інвесторами.

Для громадян України CRS 2.0 не запроваджує нових податків або обов'язків декларування. Йдеться про оновлення правил збору, перевірки та передачі інформації про фінансові рахунки в межах міжнародного автоматичного обміну.