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АНАЛІТИКА

Уряд майже на ₴800 млн розширив фінансування програми «Національний кешбек»

14:54 29.06.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення на 799,2 млн грн фінансування програми «Національний кешбек» у 2026 році.

Відповідне розпорядження від 24 червня 2026 року №628-р оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Зазначається, що зміни внесено до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2026 р. № 218 «Деякі питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва або пального».

Змінами передбачено збільшення виділених Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства коштів для надання вказаної державної грошової допомоги з 2 138 100 тис. грн до 2 937 364 тис. грн.
 

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