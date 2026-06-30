Податкова роз’яснила, як ФОПам скористатися податковою знижкою

Фізичні особи-підприємці можуть скористатися податковою знижкою, однак виключно як звичайні громадяни, а не в рамках підприємницької діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби

Податкова знижка передбачає можливість повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за рахунок підтверджених документами витрат.

Коли ФОП може отримати знижку?

Водночас сам статус ФОП не дає права на отримання податкової знижки щодо доходів від підприємницької діяльності. Таке право виникає лише у випадках, передбачених законодавством, і стосується окремих видів доходів.

Зокрема, ФОП може претендувати на податкову знижку, якщо паралельно працює за трудовим договором і отримує заробітну плату, з якої сплачується ПДФО. У такому разі саме цей дохід може бути підставою для розрахунку знижки.

Крім того, право на податкову знижку мають фізичні особи, які отримують дивіденди від володіння акціями або іншими корпоративними правами компаній - резидентів "Дія Сіті".

У цьому випадку до витрат, що враховуються для знижки, можуть включатися витрати на придбання таких акцій або корпоративних прав відповідно до норм Податкового кодексу.