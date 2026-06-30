ДПС зафіксувала добровільне розширення податкової бази бізнесом на ₴3 млрд

У січні - травні 2026 року понад 100 компаній самостійно скоригували ціни контрольованих операцій та суми податкових зобов'язань відповідно до вимог законодавства з трансфертного ціноутворення.

Про це повідомила Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що за результатами добровільних коригувань цін контрольованих операцій та суми податкових зобов'язань фінансовий протягом січня - травня 2026 року результат до оподаткування понад 100 компаній було збільшено на понад 3 млрд гривень.

У податковій зауважують, що це не результат перевірок чи застосування штрафів, а компанії самі виправили податкові ризики після аналізу своїх операцій.

Завдяки таким коригуванням нарахування податку на прибуток зросли більш ніж на 200 млн грн, а від'ємне значення об'єкта оподаткування зменшилося більш ніж на 1,9 млрд грн.

Наголошується, що такі показники свідчать про ефективність ризик-орієнтованого підходу, який застосовує ДПС у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням. Головна мета податкового контролю за трансфертним ціноутворенням - стимулювати бізнес самостійно коригувати показники у разі їх відхилення від принципу «витягнутої руки».