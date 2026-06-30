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Єдині стандарти для партнерів: уряд стартує з ініціативою Brave International
09:33 29.06.2026 |
Кабінет Міністрів запровадив Brave International - єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій.
Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі.
За її словами, рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania.
«Воно дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій», - зауважила очільниця уряду.
Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 млн євро.
Brave International має три ключові завдання:
«Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок», - зазначила Свириденко.
Також вона додала, що подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній, а програма передбачає обовʼязкове тестування й перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.
«Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом», - підсумувала очільниця уряду.
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