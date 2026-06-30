Єдині стандарти для партнерів: уряд стартує з ініціативою Brave International

Кабінет Міністрів запровадив Brave International - єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі.

За її словами, рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania.

«Воно дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій», - зауважила очільниця уряду.

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 млн євро.

Brave International має три ключові завдання:

пошук нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту;

залучення додаткового фінансування для підтримки українських оборонних стартапів;

поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибша інтеграція українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

«Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок», - зазначила Свириденко.

Також вона додала, що подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній, а програма передбачає обовʼязкове тестування й перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.

«Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом», - підсумувала очільниця уряду.