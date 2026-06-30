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АНАЛІТИКА

Міноборони переходить до масштабних тендерів на 155-мм боєприпаси

09:14 29.06.2026 |

Економіка

 
Міністерство оборони України оголосило новий тендер на закупівлю 155-мм артилерійських снарядів, що є частиною стратегії масштабування конкурентних закупівель. Цей підхід уже дозволив зекономити 16% на попередніх закупівлях. Виробники мають подати заявки до 7 липня, після чого отримають подальші інструкції. З 1 січня всі закупівлі для армії здійснює єдина Агенція оборонних закупівель Міноборони.


Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України оголосила новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності, повідомило відомство у п'ятницю.

Такий формат конкуренції серед виробників уже довів свою ефективність і дозволив зекономити 16% від очікуваної вартості контракту. Міноборони зазначило, що планує поширити практику конкурентних тендерів на інші категорії закупівель. Раніше за такою ж процедурою було оголошено тендер на закупівлю ударних безпілотників типу "бомбер" і "мідлстрайк" - за його підсумками планується законтрактувати десятки тисяч БпЛА.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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