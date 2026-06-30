Міноборони переходить до масштабних тендерів на 155-мм боєприпаси





Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України оголосила новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності, повідомило відомство у п'ятницю.

Такий формат конкуренції серед виробників уже довів свою ефективність і дозволив зекономити 16% від очікуваної вартості контракту. Міноборони зазначило, що планує поширити практику конкурентних тендерів на інші категорії закупівель. Раніше за такою ж процедурою було оголошено тендер на закупівлю ударних безпілотників типу "бомбер" і "мідлстрайк" - за його підсумками планується законтрактувати десятки тисяч БпЛА.