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МВФ готується схвалити черговий транш для України на $690 млн
15:19 26.06.2026 |
Засідання Ради директорів МВФ, яке має затвердити наступний транш для України в розмірі 690 млн доларів, очікується вже до середини липня.
Про це написала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Свириденко написала, що провела зустріч з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом на тему результатів першого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).
За підсумками перегляду поточної програми EFF, представники МВФ надали позитивний висновок щодо співпраці з Україною та відкрили їй шлях до отримання наступного траншу кредиту на 690 млн дол.
Україна не виконала частину вимог, що їх висувалиу МВФ за цією програмою.
Країна відмовилася від однієї з вимог - запровадження ПДВ для більшої кількості ФОПів та відхилила іншу - скасування пільги на безподаткове ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Відповідний законопроєкт Верховна Рада провалила в переддень початку роботи місії МВФ.
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