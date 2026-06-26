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АНАЛІТИКА

МВФ готується схвалити черговий транш для України на $690 млн

15:19 26.06.2026 |

Економіка

Засідання Ради директорів МВФ, яке має затвердити наступний транш для України в розмірі 690 млн доларів, очікується вже до середини липня.

Про це написала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Свириденко написала, що провела зустріч з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом на тему результатів першого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

За підсумками перегляду поточної програми EFF, представники МВФ надали позитивний висновок щодо співпраці з Україною та відкрили їй шлях до отримання наступного траншу кредиту на 690 млн дол.

Україна не виконала частину вимог, що їх висувалиу МВФ за цією програмою.

Країна відмовилася від однієї з вимог - запровадження ПДВ для більшої кількості ФОПів та відхилила іншу - скасування пільги на безподаткове ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Відповідний законопроєкт Верховна Рада провалила в переддень початку роботи місії МВФ.

За матеріалами: Економічна правда
 

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