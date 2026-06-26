Кабмін переглянув критерії визначення критично важливих підприємств

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило нові критерії визначення підприємств, установ та організацій, які можуть отримати статус таких, що мають важливе значення для галузей національної економіки.

Про це йдеться у наказі міністерства № 6954 від 24 червня 2026 року, передає Укрінформ.

Згідно з документом, підприємство визнається таким, що має важливе значення для галузей національної економіки, якщо воно за видом економічної діяльності належить до сфер, у яких Мінекономіки формує та реалізує державну політику, та відповідає одному із загальних критеріїв.

Серед них, зокрема, отримання державних грантів на розвиток переробної промисловості, виконання робіт або надання послуг для міністерства за довгостроковими контрактами терміном не менше шести місяців тощо.

Також критерії передбачають провадження діяльності на території трьох і більше областей України. У такому випадку підприємство має мати середню кількість застрахованих осіб не менше 10 працівників, а сума сплачених податків, зборів, платежів і єдиного внеску на кожній із таких областей за останні три місяці має становити не менше 24 тис. грн.

Окремо визначено вимоги щодо рівня оплати праці. Для підприємств із середньою кількістю працівників не менше 50 осіб середня зарплата має бути не нижчою за дві середні заробітні плати по країні за останній звітний рік, а для підприємств із не менше ніж 20 працівниками - не нижчою за три середні зарплати.

Водночас зміни також стосуються окремо щодо сфер діяльності.

Наприклад, окремо встановлено критерії для сфери лісового господарства. Підприємство визнається таким, що має важливе значення, якщо має право постійного користування лісовими ділянками площею не менше 2500 га або середню кількість працівників не менше 10 осіб та річний дохід не менше 10 млн грн.

Крім того, з переліку профільних КВЕД у цій галузі виключено мисливство, інжиніринг, геологію та інші види освіти.

У сфері охорони довкілля критерії поширюються на природно-заповідні території площею від 800 га, ботанічні сади площею від 15 га, а також наукові установи та організації, що здійснюють екологічний моніторинг, наукові дослідження та включені до державних реєстрів або систем наукових установ.

У сфері сільського господарства підприємство має відповідати двом із визначених критеріїв. Зокрема, йдеться про оброблення сільгоспугідь площею не менше 1000 га або багаторічних насаджень від 50 га, а також річний дохід не менше 40 млн грн.

Також виробники техніки та обладнання вітчизняного виробництва можуть претендувати на статус важливих для економіки, якщо продукція включена до переліку Мінекономіки, вартість якої частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, зокрема через державні програми.

Окремий блок критеріїв стосується постійних представництв іноземних компаній та медіа. Вони можуть отримати відповідний статус, якщо працюють в Україні не менше двох років, не перебувають під санкціями, не здійснюють діяльність у РФ, Білорусі або на тимчасово окупованих територіях України, а також мають рівень середньої заробітної плати не нижчий за три середні по країні.