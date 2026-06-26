Фінансові новини
- |
- 26.06.26
- |
- 12:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Штрафні санкції зросли: Держподаткова повідомила про понад ₴200 млн надходжень
09:17 26.06.2026 |
Понад 200 млн грн уже надійшло до бюджету за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби з початку 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Завдяки ризик-орієнтованому підходу та поглибленому доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у різних сферах ‒ від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж.
Автосалон на Київщині продавав автомобілі без чеків
Під час контрольної закупівлі Audi A3 податківці зафіксували продаж без видачі розрахункового документа. Подальша перевірка встановила, що автосалон системно проводив розрахунки без застосування РРО/ПРРО та належного обліку операцій.
Очікувана сума штрафних санкцій ‒ понад 640 тис. грн.
"Тіньовий" готельний комплекс на Тернопільщині
Комплекс відпочинку з басейном та послугами проживання фактично працював без державної реєстрації бізнесу.
Податківці встановили, що за місцем діяльності не було зареєстровано ані суб'єкта господарювання, ані РРО. За результатами перевірки складено адмінматеріали та вжито заходів для залучення організатора бізнесу до оподаткування.
Майже 9 млн грн санкцій у кафе Івано-Франківська
Податківці перевірили заклад громадського харчування в центрі Івано-Франківська, де одночасно працювали два підприємці.
У одного виявили сім неоформлених працівників та інші порушення податкового законодавства. Загальна сума штрафних санкцій склала майже 9 млн грн.
Інший суб'єкт господарювання в цьому ж кафе реалізовував необлікований алкоголь на суму понад 150 тис. грн.
Необлікована техніка на понад 1,6 млн грн у Черкасах
У двох магазинах технічно складних побутових товарів податківці виявили продукцію без належного обліку.
Серед неї ‒ побутова техніка та велокомп'ютери. Загальна вартість необлікованих товарів перевищила 1,65 млн грн. До порушників застосовано фінансові санкції.
Понад 40 автоматів з продажу води "в тіні"
На Хмельниччині підприємець використовував понад 40 автоматів з продажу очищеної води без належного декларування діяльності.
Перевірка встановила відсутність необхідного КВЕД, незадекларовані об'єкти оподаткування та проведення розрахунків без РРО. Сума штрафних санкцій перевищила 1 млн гривень.
Онлайн-торгівля косметикою без обліку
Під час перевірки компанії, що продавала парфумерію та косметику через інтернет, встановлено факти реалізації та зберігання продукції без належного обліку.
Вартість необлікованих товарів становила майже 800 тис. грн. За результатами перевірки готуються фінансові санкції до платника.
Кав'ярні без чеків та оформлених працівників
Ще у кількох регіонах України податківці перевірили мережі кав'ярень та заклади громадського харчування.
Серед порушень:
За результатами 14 перевірок сума штрафів становила близько 1,1 млн грн.
"Водночас робота за результатами проведених перевірок триває: частина фінансових санкцій, з донарахованих 500 млн грн, перебуває на стадії узгодження та сплати, тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується", ‒ зазначили у податковій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінансова підтримка України: Світовий банк надасть $3,39 млрд — заява Свириденко
|Європейський інвестбанк запускає пакет підтримки України більш ніж на €470 млн
|Наступні €100 млрд для України: в ЄС анонсували жорсткі вимоги до фінансування
|Перші €3,2 млрд від ЄС надійшли в Україну: очікується також фінансування для БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Відбудова стимулює бюджет: будівельний бізнес збільшив сплату податків на 23%
|Ціни на нафту знижуються наприкінці тижня, Brent торгується на рівні $73,75 за барель
|Понад €10 млрд інвестицій: на URC2026 уклали 160 угод щодо відбудови України
|Фінансова підтримка України: Світовий банк надасть $3,39 млрд — заява Свириденко
|Кабмін переглянув критерії визначення критично важливих підприємств
|Штрафні санкції зросли: Держподаткова повідомила про понад ₴200 млн надходжень
Бізнес
|Android 17 уже доступний: Google представила велике оновлення системи
|Тест Starlink Direct to Cell для Viber, WhatsApp і Google Maps став доступним усім користувачам «Київстару»
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" оголосив про запуск роботи месенджерів Viber, WhatsApp та застосунку навігації Google Maps через технологію Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) у режимі Light Data, повідомив президент та СЕО компанії Олександр Комаров
|Стан IT-ринку України: майже 30% компаній є збитковими — дослідження
|Chrome закриває останні “лазівки” для блокування реклами
|Глава Microsoft підтвердив, що Xbox залишалася збитковою чверть століття
|Бум вакансій через ШІ обходить новачків стороною — результати дослідження
|Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»