Штрафні санкції зросли: Держподаткова повідомила про понад ₴200 млн надходжень

Понад 200 млн грн уже надійшло до бюджету за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби з початку 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Завдяки ризик-орієнтованому підходу та поглибленому доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у різних сферах ‒ від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж.

Автосалон на Київщині продавав автомобілі без чеків

Під час контрольної закупівлі Audi A3 податківці зафіксували продаж без видачі розрахункового документа. Подальша перевірка встановила, що автосалон системно проводив розрахунки без застосування РРО/ПРРО та належного обліку операцій.

Очікувана сума штрафних санкцій ‒ понад 640 тис. грн.

"Тіньовий" готельний комплекс на Тернопільщині

Комплекс відпочинку з басейном та послугами проживання фактично працював без державної реєстрації бізнесу.

Податківці встановили, що за місцем діяльності не було зареєстровано ані суб'єкта господарювання, ані РРО. За результатами перевірки складено адмінматеріали та вжито заходів для залучення організатора бізнесу до оподаткування.

Майже 9 млн грн санкцій у кафе Івано-Франківська

Податківці перевірили заклад громадського харчування в центрі Івано-Франківська, де одночасно працювали два підприємці.

У одного виявили сім неоформлених працівників та інші порушення податкового законодавства. Загальна сума штрафних санкцій склала майже 9 млн грн.

Інший суб'єкт господарювання в цьому ж кафе реалізовував необлікований алкоголь на суму понад 150 тис. грн.

Необлікована техніка на понад 1,6 млн грн у Черкасах

У двох магазинах технічно складних побутових товарів податківці виявили продукцію без належного обліку.

Серед неї ‒ побутова техніка та велокомп'ютери. Загальна вартість необлікованих товарів перевищила 1,65 млн грн. До порушників застосовано фінансові санкції.

Понад 40 автоматів з продажу води "в тіні"

На Хмельниччині підприємець використовував понад 40 автоматів з продажу очищеної води без належного декларування діяльності.

Перевірка встановила відсутність необхідного КВЕД, незадекларовані об'єкти оподаткування та проведення розрахунків без РРО. Сума штрафних санкцій перевищила 1 млн гривень.

Онлайн-торгівля косметикою без обліку

Під час перевірки компанії, що продавала парфумерію та косметику через інтернет, встановлено факти реалізації та зберігання продукції без належного обліку.

Вартість необлікованих товарів становила майже 800 тис. грн. За результатами перевірки готуються фінансові санкції до платника.

Кав'ярні без чеків та оформлених працівників

Ще у кількох регіонах України податківці перевірили мережі кав'ярень та заклади громадського харчування.

Серед порушень:

продаж товарів без фіскальних чеків;

відмова клієнтам у розрахунку картками;

використання праці 9 неоформлених працівників.

За результатами 14 перевірок сума штрафів становила близько 1,1 млн грн.