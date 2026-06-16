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Стан IT-ринку України: майже 30% компаній є збитковими — дослідження
Попри те, що 68% українських IT-компаній залишаються прибутковими, понад 31% юридичних осіб у сфері інформаційних технологій завершили 2025 рік зі збитками.
Про це йдеться в дослідженні DOU.
За даними дослідження, 4553 компанії (68%) завершили рік із прибутком. Водночас 2097 компаній (31,3%) зафіксували збитки, а ще 49 компаній (0,7%) вийшли на нульовий результат.
Які юрособи найприбутковіші?
Найвищу фінансову стійкість демонструє великий бізнес: серед компаній із річним доходом понад 1 млрд грн прибутковими стали 37 із 39 компаній (близько 95%).
Середній бізнес також показав високі результати ‒ прибуток отримали 303 із 333 компаній (91%).
Натомість у сегменті малого бізнесу ситуація складніша: прибутковими були 4213 із 6327 компаній, тобто приблизно дві третини. Це означає, що майже кожна третя мала IT-компанія завершила рік зі збитками.
Рівень рентабельності серед прибуткових компаній суттєво не відрізнявся залежно від масштабу бізнесу: для великих компаній медіанна рентабельність становила 5,74%, для середніх ‒ 5,94%, для малих ‒ 5,16%.
Десятка найприбутковіших IT-юросіб за підсумками 2025 року:
- ТОВ "Кілобайт1024" ‒ 2,49 млрд грн чистого прибутку.
- ТОВ "Епам системз" ‒ 1,06 млрд грн.
- ТОВ "МТПК" ‒ 0,95 млрд грн.
- ТОВ "Фінтех бенд" ‒ 0,77 млрд грн.
- ТОВ "Глобаллоджик Україна" ‒ 0,75 млрд грн.
- ТОВ "Епам діджитал" ‒ 0,72 млрд грн.
- ТОВ "Тієтоеврі кріейт Україна" ‒ 0,39 млрд грн.
- ТОВ "МС" ‒ 0,37 млрд грн.
- ТОВ "Сігма софтвеа" ‒ 0,36 млрд грн.
- ТОВ "ГЕРЦ" ‒ 0,36 млрд грн.
Як повідомлялося, близько 120 000 українських IT-спеціалістів наразі працюють за межами України. З них лише 62 000-64 000 продовжують дистанційно співпрацювати з українськими компаніями, тоді як решта фактично вибули з національної економіки.
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