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Місцеві бюджети наростили податкові надходження на 15,1% у 2024 році
18:23 09.06.2026 |
У січні - травні 2026 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 231,3 млрд грн, що на 15,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила Державна податкова служба з посиланням на в. о. голови відомства Лесю Карнаух, передає Укрінформ.
«Місцеві бюджети - це не сухі цифри. Це зміни, які ми щодня відчуваємо і бачимо в громадах. Це відновлені будинки, відремонтовані дороги, це якісна освіта та медицина. Найбільше джерело надходжень - податок на доходи фізичних осіб. За п'ять місяців його сплачено 134,2 млрд гривень (+19,6% до факту минулого року)», - зазначила Карнаух.
Серед основних бюджетоформуючих платежів також:
Крім того, громади також збільшують свої доходи за рахунок інших джерел, зокрема, туристичного збору - 161,8 млн грн (+22,6%), плати за місця для паркування транспортних засобів - 97 млн грн (+ 11%).
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