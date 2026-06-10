Місцеві бюджети наростили податкові надходження на 15,1% у 2024 році

У січні - травні 2026 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 231,3 млрд грн, що на 15,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила Державна податкова служба з посиланням на в. о. голови відомства Лесю Карнаух, передає Укрінформ.

«Місцеві бюджети - це не сухі цифри. Це зміни, які ми щодня відчуваємо і бачимо в громадах. Це відновлені будинки, відремонтовані дороги, це якісна освіта та медицина. Найбільше джерело надходжень - податок на доходи фізичних осіб. За п'ять місяців його сплачено 134,2 млрд гривень (+19,6% до факту минулого року)», - зазначила Карнаух.

Серед основних бюджетоформуючих платежів також:

єдиний податок - 39,1 млрд грн (+10,3%);

податок на майно - 25,4 млрд грн (+13,7%);

податок на прибуток підприємств - 17,9 млрд грн (+1,3%).

Крім того, громади також збільшують свої доходи за рахунок інших джерел, зокрема, туристичного збору - 161,8 млн грн (+22,6%), плати за місця для паркування транспортних засобів - 97 млн грн (+ 11%).