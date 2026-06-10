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Держстат зафіксував уповільнення інфляції у травні
17:42 09.06.2026 |
Інфляція на споживчому ринку України у травні 2026 року становила 0,9% (проти 1,4% у квітні), а порівняно з травнем минулого року складає 8,2%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Зростання споживчих цін в Україні у травні сповільнилося: у квітні було зафіксовано показник 1,4%, у березні - 1,7% - у березні, у лютому - 1%
Найбільше у травні подорожчали фрукти (на 11,1%), а також проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті (на 2,7%). Водночас рекордне зниження ціни продемонстрували яйця - вони подешевшали на 15,3%.
Базова інфляція становила 0,7% у місячному вираженні й 7,9% у річному.
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