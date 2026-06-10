Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна зменшила випуск сталі на 6%: дані Укрметалургпрому

17:04 09.06.2026 |

Економіка

У січні - травні 2026 року в Україні виплавлено 2,87 млн тонн сталі, що на 6,1% менше, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.


Згідно з оприлюдненими даними, протягом перших п'яти місяців 2026 року українські металургійні підприємства виплавили 2,87 млн т сталі, що на 6,1% менше, ніж за аналогічний період торік. При цьому у травні обсяги виробництва сталі порівняно з квітнем зросли на 21,6% - до 629,4 тис. т.


Виробництво чавуну за п'ять місяців становило 2,99 млн т (-0,6% у річному вимірі). Місяць до місяця показник збільшився на 14,5% - у травні було виготовлено 634,4 тис. т продукції.


Виробництво прокату у січні - травні впало на 6,7% і становило 2,34 млн т. Проте у травні у порівнянні з квітнем обсяги виготовленої продукції зросли на 16,7%, до 537,8 тис. т.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8437
  0,3308
 0,74
EUR
 1
 51,8976
  0,5431
 1,06

Курс обміну валют на вчора, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2846  0,25 0,56 44,8396  0,30 0,67
EUR 51,2088  0,17 0,33 51,8877  0,17 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9500  0,29 0,65 44,9950  0,31 0,68
EUR 52,0026  0,44 0,86 52,0412  0,46 0,89

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес