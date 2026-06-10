Україна зменшила випуск сталі на 6%: дані Укрметалургпрому

У січні - травні 2026 року в Україні виплавлено 2,87 млн тонн сталі, що на 6,1% менше, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.





Згідно з оприлюдненими даними, протягом перших п'яти місяців 2026 року українські металургійні підприємства виплавили 2,87 млн т сталі, що на 6,1% менше, ніж за аналогічний період торік. При цьому у травні обсяги виробництва сталі порівняно з квітнем зросли на 21,6% - до 629,4 тис. т.



Виробництво чавуну за п'ять місяців становило 2,99 млн т (-0,6% у річному вимірі). Місяць до місяця показник збільшився на 14,5% - у травні було виготовлено 634,4 тис. т продукції.