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Св. Франциск Асізський
Більше 43 тисяч ФОПів скористалися програмою енергопідтримки — Свириденко
14:50 09.06.2026 |
Понад 43 тисяч українських підприємців уже отримали виплати на суму понад 438 млн грн в рамках енергодопомоги для фізичних осіб-підприємців (ФОП), повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"43 тисячі підприємців отримали допомогу від держави в межах програми енергопідтримки для ФОПів. Загалом малий бізнес отримав від держави 438 млн грн. Понад половину цих коштів підприємці спрямували на пальне для генераторів", - написала Свириденко в мережі Facebook.
За її словами, для багатьох невеликих магазинів, закладів харчування, аптек, виробництв і підприємств сфери послуг ця підтримка допомогла уникнути зупинки роботи, зберегти робочі місця та продовжити працювати для своїх громад.
"Програма, яка завершилася 31 травня, показала себе як дієвий антикризовий інструмент підтримки малого бізнесу в найскладніший період відключень", - додала прем'єр.
Як повідомлялось, програма "Енергопідтримка для ФОП" стартувала 2 лютого 2026 року. Підприємці могли отримати від 7,5 тис. до 15 тис. грн залежно від кількості найманих працівників.
Отримані кошти можна використати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів і систем накопичення енергії, сонячних панелей та комплектуючих, стабілізаторів напруги й захисних пристроїв, пального для генераторів, оплату послуг з електропостачання, а також монтаж і введення обладнання в експлуатацію.
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