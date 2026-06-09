Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більше 43 тисяч ФОПів скористалися програмою енергопідтримки — Свириденко

14:50 09.06.2026 |

Економіка

Понад 43 тисяч українських підприємців уже отримали виплати на суму понад 438 млн грн в рамках енергодопомоги для фізичних осіб-підприємців (ФОП), повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"43 тисячі підприємців отримали допомогу від держави в межах програми енергопідтримки для ФОПів. Загалом малий бізнес отримав від держави 438 млн грн. Понад половину цих коштів підприємці спрямували на пальне для генераторів", - написала Свириденко в мережі Facebook.

За її словами, для багатьох невеликих магазинів, закладів харчування, аптек, виробництв і підприємств сфери послуг ця підтримка допомогла уникнути зупинки роботи, зберегти робочі місця та продовжити працювати для своїх громад.

"Програма, яка завершилася 31 травня, показала себе як дієвий антикризовий інструмент підтримки малого бізнесу в найскладніший період відключень", - додала прем'єр.

Як повідомлялось, програма "Енергопідтримка для ФОП" стартувала 2 лютого 2026 року. Підприємці могли отримати від 7,5 тис. до 15 тис. грн залежно від кількості найманих працівників.

Отримані кошти можна використати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів і систем накопичення енергії, сонячних панелей та комплектуючих, стабілізаторів напруги й захисних пристроїв, пального для генераторів, оплату послуг з електропостачання, а також монтаж і введення обладнання в експлуатацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8437
  0,3308
 0,74
EUR
 1
 51,8976
  0,5431
 1,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2846  0,25 0,56 44,8396  0,30 0,67
EUR 51,2088  0,17 0,33 51,8877  0,17 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,7600  0,10 0,22 44,7900  0,10 0,22
EUR 51,6754  0,12 0,22 51,6966  0,12 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес