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АНАЛІТИКА

Майже 13% за рік: де в Україні найвища ціна на сільськогосподарські ділянки?

Середня вартість сільськогосподарської землі в Україні за перші чотири місяці 2026 року становила 56,6 тис. грн за гектар, що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Від моменту запуску ринку землі у 2021 році ціна гектара зросла у 1,57 раза, а до кінця року прогнозується подальше підвищення до 54-62 тис. грн/га.

Про це повідомляє UkrAgroConsult.

Аналітики зазначають, що темпи зростання дещо сповільнилися через вищу базу порівняння, однак загальна динаміка ринку залишається позитивною. За їхніми оцінками, у 2026 році вартість землі може зрости ще на 8-18%, а базовий сценарій передбачає збільшення на 10-14% за умови стабільної безпекової ситуації та активного попиту з боку покупців.


Динаміка цін за регіонами

Найдорожчі земельні ділянки наразі зосереджені в Івано-Франківській та Київській областях, де середня ціна гектара перевищує 75 тис. грн, що на 26% більше, ніж торік.

Помірне зростання цін також фіксується у Вінницькій, Хмельницькій, Полтавській та Черкаській областях завдяки високій родючості ґрунтів і відносно сприятливим умовам для агробізнесу.

Водночас східні та південні регіони залишаються під впливом військових ризиків. Небезпека, замінування територій і обмежені можливості для інвестування стримують подорожчання землі, тому ціни там суттєво нижчі за середні по країні.


Ключові драйвери ринку

Одним із ключових драйверів ринку експерти називають агрохолдинги, які купують землю майже на 40% дорожче, ніж фізичні особи, завдяки кращому доступу до фінансування та довгостроковим інвестиційним стратегіям.

На думку аналітиків, після завершення війни та можливого відкриття ринку для іноземних інвесторів попит може суттєво зрости, що створить передумови для нового етапу зростання вартості сільськогосподарських земель.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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