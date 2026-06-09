Скільки заробив бюджет на приватизації: підсумки 10 аукціонів за тиждень

Фонд державного майна України 1 - 5 червня провів десять успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 18,1 млн грн.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 10 приватизаційних аукціонів у системі Prozorro.Продажі на загальну суму 18,1 млн гривень. За лоти змагалися 46 учасників, що забезпечило в середньому зростання вартості об'єктів у 2,7 раза», - йдеться в повідомленні.





Найдорожчим лотом минулого тижня стала нежитлова будівля в Житомирській області, за яку переможець торгів запропонував 5,6 млн грн. Друге місце за вартістю посів цех переробки деревини на Львівщині, ціна якого за результатами аукціону зросла до 4,5 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 36 онлайн-аукціонів з приватизації.